Palermo: incendio pizzeria Impastato, Arci 'a volte impegno sembra prezzo troppo alto'

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "A Giovanni e a alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. A volte l’impegno sembra farci pagare un prezzo troppo alto, ma insieme siamo più forti noi. Siamo in tanti a dire no alle mafie, no alla violenza. Un abbraccio da tutta la comunità Arci". Così, in un post su facebook, l'Arci Sicilia ha voluto manifestare la propria vicinanza a Giovanni Impastato, fratello del giornalista ucciso dalla mafia Peppino, la cui pizzeria è stata danneggiata ieri da un incendio doloso.