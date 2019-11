Terna: in primi 9 mesi ricavi +3,8%, utile netto a 552,5 mln (+2%) (3)

(Adnkronos) - Terna continuerà il rafforzamento degli investimenti in innovazione e soluzioni digitali per gestire l’incremento della complessità del sistema, nonché lo sviluppo e insourcing di competenze strategiche e il rafforzamento delle strutture al fine di realizzare il piano di investimenti previsto. Proseguirà, inoltre, l’impegno dell’Azienda nel coinvolgimento degli stakeholder territoriali e nel rispetto dei principi di integrità, responsabilità e trasparenza, su cui da sempre si basa la gestione del business dell’Azienda, al fine di garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale e il rispetto degli Esg.

Con riferimento al Regolato Italia, tra le principali infrastrutture elettriche in corso di realizzazione, figura l’interconnessione con il Montenegro, la cui entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2019. Inoltre, relativamente agli interventi di razionalizzazione delle reti elettriche nelle principali aree metropolitane, si prevede l’entrata in esercizio di importanti collegamenti nelle città di Firenze, Genova e Milano.

Con riferimento al Non Regolato, in continuità con gli anni scorsi, il Gruppo sarà orientato al supporto della transizione energetica grazie allo sviluppo di servizi innovativi. Nello specifico, Terna consoliderà il suo ruolo di Energy Solution Provider, fornendo servizi ad alto valore aggiunto per le imprese e cogliendo le opportunità di mercato. Anche nel settore delle tlc verranno perseguite opportunità in ambito connectivity basate sulla valorizzazione delle proprie infrastrutture in fibra spenta. Per quanto riguarda l’Internazionale, le attività del gruppo "saranno focalizzate sulla gestione e manutenzione delle linee brasiliane entrate in esercizio tra la fine del 2018 e il primo semestre 2019 (rispettivamente Santa Maria Transmissora de Energia e Santa Lucia Transmissora de Energia) e sulla realizzazione dei progetti esistenti in Uruguay e Perù, per i quali l'esecuzione procede nei tempi previsti sfruttando le competenze distintive del gruppo".