Terna: in primi 9 mesi ricavi +3,8%, utile netto a 552,5 mln (+2%)

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Terna ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi pari a 1,665 miliardi di euro, in crescita di 60,5 mln di euro (+3,8%) rispetto al corrispondente periodo del 2018. L'ebita è pari a 1.278,4 milioni di euro, in crescita di 48,3 milioni di euro (+3,9%) rispetto ai 1.230,1 milioni di euro dei primi 9 mesi del 2018, principalmente per un miglior risultato del Regolato Italia. L’ebit, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 436,2 milioni di euro, si attesta a 842,2 milioni di euro, in aumento rispetto agli 830 milioni di euro dei primi 9 mesi del 2018 (+1,5%). L’utile netto si attesta a 552,5 mln di euro, in crescita del 2% rispetto ai 541,5 dei primi 9 mesi del 2018. Lo rende noto Terna in un comunicato al termine del Cda.

Gli oneri finanziari netti del periodo, pari a 61,1 mln di euro, rilevano un decremento di 5,7 mln di euro rispetto ai 66,8 mln di euro dei primi 9 mesi del 2018, dovuto principalmente alla dinamica dell’inflazione e alla riduzione dei tassi d’interesse. Il risultato ante imposte si attesta a 781,1 milioni di euro, in aumento di 17,9 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2018 (+2,3%).

Le imposte sul reddito del periodo sono pari a 226,5 mln di euro e aumentano di 8,3 mln di euro rispetto al corrispondente periodo del 2018 (+3,8%), essenzialmente per il maggior utile ante imposte; il tax rate si attesta al 29,0%, sostanzialmente in linea con i primi nove mesi del 2018 (28,6%). La situazione patrimoniale consolidata registra un patrimonio netto di gruppo pari a 4.090,3 mln di euro, a fronte dei 4.019,2 mln di euro al 31 dicembre 2018. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 8.249,5 mln di euro, rispetto a 7.899,4 mln di euro al 31 dicembre 2018.