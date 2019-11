Ex Ilva: processo recesso ArcelorMittal al via il 6 maggio**

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - Sarà la sezione del tribunale di Milano specializzata in imprese, presieduta da Claudio Marangoni, ad occuparsi della causa che vede protagonista ArcelorMittal, che ha preso il via con l'atto di citazione depositato ieri, con cui si chiede il recesso del contratto di affitto dell'ex Ilva. La prima udienza, come si legge nell'atto di citazione, è fissata per il prossimo 6 maggio, ma potrebbe essere anticipata. Probabilmente sarà lo stesso giudice Marangoni ad occuparsi del fascicolo. Non risulta ancora depositato invece il ricorso d'urgenza a cui stanno lavorando i legali dell'ex Ilva.