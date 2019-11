Terna: acconto dividendo 2019 di 8,42 cents per azione**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Il Cda di Terna, in considerazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del primo semestre 2019 e delle informazioni in merito alle prospettive economiche e alla prevedibile evoluzione della gestione per l’esercizio in corso, avendo ottenuto oggi il parere della società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC), "ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2019 pari a 8,42 centesimi di euro per azione, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico 2019-2023". Lo rende noto Terna in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi del 2019. L’acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, "verrà posto in pagamento a decorrere dal 20 novembre 2019 (record date ex art.83-terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd “TUF”: 19 novembre 2019), previo stacco in data 18 novembre 2019 della cedola n. 31".