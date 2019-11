Maltempo: Biancofiore, 'scellerato abolire #Italiasicura'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Ho presentato questa mattina un’interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro dell’Ambiente per chiedere perché è stata seppellita la struttura di missione presso la presidenza del consiglio voluta dal governo Renzi #Italiasicura. Struttura soppressa irresponsabilmente qualche mese fa dal governo. In un Paese come il nostro dove l’80% del territorio è a rischio sismico ed idrogeologico, nel quale la pianificazione urbanistica ed il patrimonio edificato risale per oltre il 50% agli anni ’70, la struttura di missione #Italiasicura e i relativi fondi stanziati, era una iniziativa imprescindibile ed essenziale per affrontare la realizzazione di un programma contro il dissesto idrogeologico e non solo, quanto mai urgente e necessario come vediamo in queste ore attoniti ed inermi". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito in Trentino Alto Adige.

"La soppressione dello stesso da parte del governo, nonostante già avviato in una fase avanzata di realizzazione, è stata una scelta scellerata e inopportuna -aggiunge- contraria all’interesse del Paese".