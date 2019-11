Palermo: Dario Allegra rinominato direttore Amg Energia

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - E’ Dario Allegra il nuovo direttore generale di Amg Energia spa. La nomina è stata ratificata dall’assemblea dei soci a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio indetta nei mesi scorsi. Per la società partecipata dal Comune si tratta di una conferma: Dario Allegra, laureato in Economia e Commercio con lunga esperienza manageriale, è il direttore generale uscente e adesso ricoprirà il ruolo apicale per tre anni.

Il cda, formato dal presidente Mario Butera e dai consiglieri Domenico Macchiarella e Concetta Pennisi, ha valutato una rosa di tre candidati, risultati idonei alla fine della selezione pubblica, e ha deliberato di scegliere come direttore generale Dario Allegra. L’assemblea dei soci ha anche proceduto ad assegnare al consigliere Domenico Macchiarella la carica di vicepresidente.

"Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi è stata data - ha detto Allegra - La società sta vivendo un momento fondamentale di transizione verso un futuro pieno di sfide che siamo consapevoli di dover affrontare nel migliore dei modi e in questo utilizzerò l’esperienza fatta e la profonda conoscenza della macchina aziendale. Bisogna andare avanti abbracciando innovazione e sviluppo, senza rinunciare ai valori fondanti di questa azienda che nasce come impresa sociale a servizio dei cittadini".