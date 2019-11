Venezia: Bernini, 'accelerare completamento Mose'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Il disastro ambientale e infrastrutturale provocato stanotte dall’eccezionale acqua alta a Venezia, che ha danneggiato la stessa Basilica di San Marco, impone una risposta immediata da parte del governo, con la dichiarazione dello stato di calamità naturale, ma anche l’impegno concreto per mettere al riparo la città dal rischio di eventi futuri di uguale portata. In questo senso, è assolutamente indispensabile accelerare il completamento del Mose e la messa in funzione dell’opera". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Il Gruppo di Forza Italia -annuncia- depositerà oggi al Senato una mozione che impegna il governo ad intervenire immediatamente sul Consorzio 'Venezia nuova' per sveltire le procedure di legge e perché vengano stanziate tutte le risorse finanziarie necessarie. Forza Italia presenterà anche emendamenti alla legge di Bilancio per stanziare le risorse adeguate a mettere Venezia in sicurezza".