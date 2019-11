Imprese: al via Pmi Day, mille studenti in aziende con Sicindustria (2)

(Adnkronos) - Un passaggio fondamentale soprattutto in Sicilia dove il tasso di disoccupazione è del 20%, con punte superiori al 50% proprio tra i giovani. Ma non solo. In 10 anni la Sicilia ha perso 50 mila laureati under 35 per via di un fenomeno migratorio che non accenna a diminuire. Un danno al quale si aggiunge la beffa: secondo il rapporto Excelsior di Unioncamere-Infocamere e Anpal infatti il 21% dei posti di lavoro resta vacante perché le imprese siciliane continuano ad avere enormi difficoltà nel reperire figure professionali adeguate.

"Avvicinare gli studenti alle imprese – aggiunge Adragna – serve anche ad indirizzarli su percorsi formativi in grado di permettere loro di poter più facilmente trovare un lavoro. Quest'anno abbiamo avviato una sinergia costruttiva con l'Ufficio scolastico regionale grazie alla quale avremo la possibilità di collaborare con le scuole in diverse iniziative, consapevoli che soltanto attraverso la diffusione della cultura d'impresa è possibile avviare un cambio di passo e rilanciare l'economia regionale".