Trasporti: Filiera Italia, rilanciare infrastrutture logistiche e superare burocrazia del no'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Per consolidare il successo del nostro export agroalimentare e soprattutto consentire di esportare a quelle pmi di eccellenza, ancora troppe, che non riescono ad arrivare sui mercati esteri, dobbiamo colmare i gap infrastrutturali con paesi come Spagna e Francia, nostri diretti concorrenti, e rilanciare le infrastrutture logistiche bloccate da decenni di 'burocrazia del no' e dai veti incrociati che provengono da una insanabile polverizzazione delle competenze". Così Luigi Scordamaglia coordinatore di Filiera Italia, oggi durante l’evento Agorà di Confetra dedicato alla logistica.

"L’instabilità e l’incertezza geopolitica rendono lo scenario del mercato globale sempre più competitivo e solo una piena interconnessione, strutturale e digitale, può garantire la reattività necessaria e la competitività delle nostre aziende", sottolinea Scordamaglia.