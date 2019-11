Venezia: Federlogistica, 'Italia sta a guardare ma resto del mondo agisce' (2)

(Adnkronos) - Il Comune di New York, ricorda, "ha istituito l’ufficio Recovery and Resilience a dirette dipendenze del Sindaco. Le città Califoniane da tempo studiano il fenomeno. In Italia, una penisola fondata sull’economia del Mare si ragiona sempre in termini di emergenza e senza avere impostato la minima programmazione e un piano per adeguare le infrastrutture".

"Nel visto di questo secolo 190 milioni di persone nel mondo dovranno spostarsi dalla costa all’entroterra e il fenomeno riguarderà anche molte città italiani . I danni economici nell’economia portuale e turista sono già oggi rilevantissimi", conclude il presidente di Federlogistica-Conftrasporto.