Pd: su 'Agenda Nord' seminario area Martina, a Verona il 23/11 (2)

(Adnkronos) - Fra gli ospiti la sindacalista Franca Porto e il presidente di Confartigianato Verona Andrea Bissoli. Aprirà i lavori Tommaso Nannicini mentre le conclusioni sono affidate a Maurizio Martina. “Sarà un momento utile - afferma il deputato veronese del Pd Diego Zardini, tra i promotori dell’iniziativa - per confrontarci concretamente attorno a temi cruciali per i nostri territori a partire dal sostegno ai sistemi produttivi, al lavoro, alla competitività delle imprese in questa fase economica complessiva delicata”.

“Serve la massima comprensione delle istanze del nord - afferma Andrea De Maria, coordinatore di ‘Fianco a fianco’ - perché riguardano l’intero paese e questo governo deve rafforzare i suoi strumenti di analisi e confronto con i ceti produttivi del nord dopo le scelte importanti fatte con la manovra di Bilancio. In queste terre servono scelte concrete per abbassare le tasse sul lavoro come abbiamo iniziato a fare ma guai a noi se pensassimo che questo basti. Occorre costruire concretamente un’agenda sempre più chiara per lo sviluppo che si metta in sintonia con queste terre battendo la demagogia della destra”.