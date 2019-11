Enav: Neri, 'in Italia si conferma trend crescita traffico aereo'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "In Italia si conferma il trend di crescita del traffico aereo con tassi superiori agli altri principali paesi europei". Così l'ad di Enav, Roberta Neri in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi della società. Enav, spiega, "ha investito risorse importanti per garantire un’eccellente qualità del servizio con una puntualità ai vertici in ambito internazionale. La sostenibilità del nostro business nel lungo termine passa anche per l’innovazione ed a tale fine abbiamo già pianificato circa 100 assunzioni di giovani laureati e diplomati nei prossimi mesi, sia nella gestione del traffico aereo per mantenere il focus sull’eccellenza dei servizi verso le compagnie aeree, sia nelle nostre attività commerciali".

Per quanto riguarda il mercato non regolamentato, aggiunge l'ad di Enav, "sono particolarmente orgogliosa dell’acquisizione di IDS AirNav, grazie alla quale, in pochissimo tempo, siamo riusciti ad entrare in nuovi mercati come il Sudamerica e l’Africa subsahariana".

I primi nove mesi del 2019, rileva l'Enav, sono stati caratterizzati dal forte aumento delle unità di servizio sia per il traffico di rotta che di terminale. Il traffico di rotta, espresso in unità di servizio, è in aumento del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Anche dopo la stagione estiva 2019 l’Italia si conferma, tra i principali paesi europei, quello che ha registrato il tasso di crescita più alto: Francia +3%, Germania +2%, Gran Bretagna +3,4% e Spagna +5%.