Energia: E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo /rpt (3)

(Adnkronos) - Alle parole di Bonaccini hanno seguito quelle dell'Amministratore Delegato di E- Distribuzione Vincenzo Ranieri: "E' evidente che un piano di investimenti di questo tipo ha per noi una doppia valenza. Risolvere dei problemi e cercare in futuro di prevenirli". Gli eventi climatici estremi in Emilia degli scorsi anni e quello che è accaduto lo scorso anno nel Triveneto o ad esempio quello sta avvenendo in queste ore a Venezia sono sotto gli occhi di tutti. "Immaginatevi cosa significa intervenire in Appennino con oltre un metro e mezzo di neve o a Venezia con oltre 160 cm di acqua - ha commentato Ranieri - dobbiamo pensare come Paese a convivere purtroppo con eventi di questo tipo. Servono piani di sistema, e le pubbliche amministrazioni fanno parte del sistema, che lavorino su due logiche".

La prevenzione, aggiunge, "ovvero prendiamo atto che i cambiamenti climatici nei prossimi 15 anni saranno un fatto che colpirà questo Paese e prepariamo una strategia preventiva che possa arrivare dove ancora non riusciamo ad arrivare. Oggi i sistemi sono ancora molto fragili, in Italia ma anche nel resto del mondo, abbiamo una capacità di osservazione dei problemi di 48 ore. Questo va anticipato e migliorato perché mettere in moto una macchina per gestire le emergenze richiede più tempo. Dall'altro serve una gestione più evoluta dell'emergenza. Abbiamo imparato e stiamo ancora imparando, il piano di investimenti vuole aumentare la resilienza delle infrastrutture e stiamo lavorando con la Regione Emilia Romagna ad un piano di comunicazione real time con un tavolo di confronto permanente, ma è necessario che oltre alle infrastrutture elettriche anche il mondo delle altre infrastrutture del Paese faccia lo stesso".

Il nuovo Quartier Generale della Rete Elettrica in Emilia Romagna è la prima in Italia nell'ambito del Piano Nazionale di innovazione tecnologica e restyling delle Sale Operative e dei sistemi centrali di telecontrollo della rete promosso da E-Distribuzione. Una sala Operativa ampliata con 17 postazioni con maxi monitor per tenere sotto controllo i principali parametri della rete. Il presidio continuo è assicurato da un complesso sistema di controllo informatico con apparati centrali e periferici di telecontrollo.