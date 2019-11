Energia: E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo /rpt (2)

(Adnkronos) - "L'innovazione tecnologica è per noi un'ossessione più che un obiettivo strategico – ha continuato Ranieri – perché è evidente che più aumenta l'aspettativa dei clienti più una azienda deve essere in grado di rispondere rapidamente. Ci sono due cose che i cittadini italiani chiedono: velocità e trasparenza. E per rispondere a questa richiesta bisogna investire moltissimo i digitalizzazione".

Dal 2000 il Centro di Bologna è una delle avanguardie di E-Distribuzione per quanto riguarda le tecnologie e lo sarà ancora per i prossimi anni. "L'innovazione tecnologica è un'onda che non si arresta mai - ha concluso l'Ad di **E-Distribuzione** (società del gruppo Enel) - e per rimanere sul mercato bisogna anticipare quelli che sono i segnali deboli".

Presente all'inaugurazione del nuovo Centro Operativo di E-Distribuzione anche il Presidente della Regione Emilia Romagna , Stefano Bonaccini "Siamo orgogliosi di poter ospitare un centro così avanzato tecnologicamente nella nostra regione. Questo è una grande segnale. Non sono sempre stato tenero con Enel negli anni scorsi. Abbiamo visto purtroppo eventi atmosferici disastrosi, e qui va sottolineato come la svolta ecologica sia fondamentale, e ci sono state in passato alcuni disservizi avuti sulla rete che hanno causato problemi alle famiglie emiliano romagnole. Va dato atto che il piano di investimenti che ci è stato presentato oggi - ha proseguito il Governatore - è superiore a quanto ci aspettavamo. C'è una serietà di lavoro che va elogiata e devo dire che mi aspetto tanto e mi fa piacere che la rivoluzione parta proprio dall'Emilia Romagna".