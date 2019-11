Energia: E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo /rpt

Bologna, 13 nov. (Adnkronos) - Novanta mila Chilometri di rete, 138 cabine primarie e 45 mila cabine secondarie per un servizio erogato a 2,5 milioni di Clienti. Il nuovo quartier generale della Rete Elettrica dell'Emilia Romagna di E-Distribuzione (un gigante da circa 400 dipendenti) è stato inaugurato oggi dopo una ristrutturazione che ha aumentato gli spazi (da 8 a 17 postazioni operative dotate di hyperwall per il monitoraggio continuo ed in tempo reale della rete elettriche) e che oggi diventa il Centro più tecnologicamente avanzato d'Italia. 1130 metri quadri in cui la rete è non solo monitorata 24 ore su 24 ma dove è possibile capire immediatamente dove intervenire in caso, per esempio, di un guasto o di coordinare gli interventi sul campo sia di emergenza che per manutenzioni programmate.

"Il piano di investimenti triennale in Emilia Romagna - ha spiegato Amministratore Delegato di **E-Distribuzione** Vincenzo Ranieri - è di 296 milioni di euro e avrà una ripercussione sul Pil regionale di 386 milioni con una occupazione generata di quasi 2000 persone. Questo nuovo Centro Operativo è il sistema nervoso centrale di tutta la struttura di rete. Qui vengono prese le decisioni e si osserva tutta la situazione".

Un sistema quindi rinnovato e molto più capace di gestire situazioni ampie grazie anche all'unione di tutta la regione Emilia più Romagna (l'altro centro operativo di Modena aveva in carico la parte ovest della regione) sotto un unico centro.