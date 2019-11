Manovra: D'Arienzo-Ferrazzi (Pd), '200 mln per Venezia'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "200 milioni di euro complessivi nel 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza a Venezia". Li chiedono con un emendamento alla legge di bilancio i senatori veneti del Pd Vincenzo D'Arienzo ed Andrea Ferrazzi.

"Le risorse sono destinate- sottolineano i parlamentari dem- agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicurezza degli immobili pubblici e privati, del patrimonio artistico, culturale ed economico, danneggiato dagli eventi eccezionali di natura ambientale in corso in questi giorni".