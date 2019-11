Sicilia: D'Agostino (Iv), 'Musumeci sbaglia, pericoloso abolire il voto segreto'

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci "sbaglia" a volere abolire il voto segreto, perché "significherebbe, in maniera pericolosa, costringere con il voto palese chi sta in maggioranza a votare a favore di un ddl anche quando non è condiviso". Lo ha detto Nicola D'Agostino, neo deputato di Italia Viva all'Ars. "L'idea del voto segreto viene rifiutata- dice D'Agostino - perché questo Parlamento non può essere privata dalle sue prerogative. Il voto segreto c'è perché difende la libertà di questa Assemblea regionale siciliana. Guai se non ci fosse".

,