Iv: Rosato, 'Renzi patrono degli evasori? Ma manette non combattono evasione fiscale'

Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "Le manette non sono uno strumento per combattere l'evasione fiscale. La lotta a chi investe è sbagliata. Le manette servono solo a spaventare chi vuole investire". Con queste parole Ettore Rosato (Italia Viva) commenta il titolo del Fatto di oggi 'San Matteo patrono degli evasori'. "Noi siamo il partito no tax", dice. "Noi combattiamo l'idea che il paese per fare quadrare i conti aumenti le tasse - dice - Non c'è una sola tassa che è stata aumentata sotto il governo Renzi": E tornando sul carcere per gli evasori: "Non riteniamo che le manette siano uno strumento per combattere l'evasion fiscale". "Intanto già ci sono per i grandi evasori - dice - non pensiamo che aggravarle aiuti la lotta all'evasione fiscale". E conclude: "Le manette per chi ruba ci sono già non servono per chi commette degli errori, noi siamo contrari".