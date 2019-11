Banche: Emanuele, 'hanno perso il loro ruolo'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Le banche hanno perso il loro ruolo, perché la lunga crisi di questi anni e il costo del denaro così basso, fanno si che finiscano per non erogare finanziamenti alle imprese". L’economista e banchiere, Emmanuele Emanuele, lo afferma all’Adnkronos, sottolineando che "l’attività delle banche ormai è rimasta quella di scambio con gli altri istituti di credito e per vivere pensa di fare da salvadanaio, per cui chi ha più di 100 mila euro pagherà per tenere i suoi soldi in banca".