Manovra: Sangalli, 'priorità riforma aliquote Irpef'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Sul fronte delle politiche fiscali "crediamo che la priorità, tanto più dopo le modifiche al regime forfettario previste in sede di legge di bilancio, resti la riforma complessiva delle aliquote Irpef a vantaggio di tutti". Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli sulla manovra. Una riforma, aggiunge, "per costruire un’alleanza tra i contribuenti in regola, secondo il sacrosanto principio del ‘pagare tutti per pagare meno’".