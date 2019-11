Venezia: sindaco Brugnaro, 'c'è bisogno dell'aiuto di tutti'

Venezia, 13 nov. (Adnkronos) - "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova". Lo scrive in un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.