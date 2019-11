Venezia: Pellicani (Pd), 'il governo intervenga subito'

Venezia, 13 nov. (Adnkronos) - "Una notte da incubo a Venezia. L’acqua alta si è fermata a quota 187 cm. Un disastro. Solo pochi centimetri in meno del 1966 quando arrivò a 194 cm. Oggi sarà un’altra giornata di passione. I danni saranno ingentissimi. In queste ore drammatiche è il momento della solidarietà e del lutto perché è morta una persona a Pellestrina. La città deve trovare la forza per rialzarsi, ma serve l’aiuto di tutti. E la politica deve fare la sua parte. Il Governo deve intervenire subito, Oggi lo chiederò alla Camera". Lo chiede il deputato veneziano Nicola Pellicani (Pd).

"Lo ripeto da mesi a Montecitorio e non smetterò di farlo. Il Governo, qualunque esso sia, deve dimostrare concretamente, con i fatti, attenzione per 'Dossier Venezia'. Significa rimettere in moto e concludere lavori per Mose, inspiegabilmente fermi. Si tratta di un’opera che non si sarebbe dovuta realizzare, ma i cantieri giunti al 95% vanno chiusi. Sapendo che con i cambiamenti climatici sarà necessario adottare altre misure nel rispetto della laguna - sottolinea - Ma il dossier deve necessariamente comprendere il tema dell’operatività del Porto; la questione delle Grandi Navi e la gestione dei flussi turistici; la pulizia dei suoli di Porto Marghera; il problema della casa. In una parola va riconosciuta la 'specialità' di Venezia. Intanto rifinanziando la Legge Speciale e convocando il Comitatone. Il governo deve partire dalla consapevolezza che Venezia rappresenta un’opportunità non un problema", conclude Pellicani.