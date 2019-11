Ex Ilva: Provenzano, 'Incentivi a porto Taranto, Mittal non faccia battaglia a Stato' (2)

(Adnkronos) - Per quanto riguarda il deposito da parte di ArcelorMittal dell'atto di recesso, Provenzano sottolinea: "sconsiglierei all’azienda di ridurre i rapporti con lo Stato italiano a una vicenda giudiziaria. Lo dico alla luce della presenza di Arcelor a Genova e Novi Ligure. Io sono a Bruxelles, ho parlato di Ilva anche con il vicepresidente della commissione Timmermans. Penso sia interesse dell’azienda dimostrare di voler mantenere una presenza in Europa, nella più grande acciaieria del continente. La via giudiziaria è una sconfitta per tutti ma soprattutto per un player globale come Arcelor".

La chiusura di quello stabilimento, aggiunge Provenzano, "costerebbe tantissimo: un punto di Pil e migliaia di posti di lavoro. Significherebbe cedere un pezzo di sovranità del nostro Paese. Perciò lo Stato ha il dovere di assumersi delle responsabilità. Ma lo scenario principale è riportare Arcelor Mittal al negoziato. Il resto lo vedremo".