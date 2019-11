Antisemitismo: Salvini, 'commissione Segre politica, giusto non votare'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "No, non è stato un errore" non votare la commissione Segre. "Sull'antisemitismo siamo tutti d'accordo e va combattuto senza se e senza ma. Pero' per qualcuno, a sinistra, sostenere che le case popolari vadano prima agli italiani e poi agli immigrati è razzismo" Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. "Io non voglio che ci sia una commissione politica, perchè è politica, - dove qualcuno da sinistra mi dica questo è razzismo".