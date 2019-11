Manovra: Salvini, 'la temevo? se elezioni, avrei avuto onore di farla'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Se nell'arco di questi giorni sono scesi in piazza i poliziotti, vigili del fuoco, protesano i benzinai, protestano agricoltori, pensionati sono imbufaliti per i 3 euro l'anno di aumento... Detto questo noi faremo nostre proposte migliorative dicendo dove andiamo a prendere i soldi. Ad esempio uno strumento che hanno cancellato è la pace fiscale che avrebbe potuto portare altri miliardi di euro nelle casse dello Stato. E' stata cancellata in nome di nuove tasse ma, secondo me, l'Italia non ha bisogno di nuovo tasse". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su la 7.

"Io avevo paura di fare la manovra? Se fosse stato per me ci sarebbero state le elezioni, adesso ci sarebbe un nuovo Parlamento e io avrei avuto l'onore di portare avanti la manovra, una manovra completamente diversa, più vicina al deficit del 3,1 della Francia e con più soldi per le imprese e le famiglie", conclude.