Mafia: Pd, 'al fianco di Giovanni Impastato'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “Forte preoccupazione per l’incendio, di natura dolosa, appiccato nella pizzeria di Giovanni Impastato a Cinisi. Non è la prima volta che accade, siamo al secondo atto intimidatorio che vuol colpire un simbolo dell’antimafia come è la famiglia Impastato". Così in una nota Stefano Vaccari, della Segreteria nazionale del Pd.

"Conosco Giovanni, il suo coraggio e la sua determinazione ed è per questo motivo che sono certo andrà avanti, senza paura, col suo lavoro e la sua testimonianza quotidiana. Voglio dire a lui ma soprattutto a chi ha incendiato la sua pizzeria, che tutto il Partito democratico lo sostiene perché su questi temi siamo in prima linea, al fianco di Giovanni e di tutti coloro che combattono la mafia al sud come al nord del Paese”.