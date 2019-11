Roma, trovato morto nella sua azienda: figlio confessa

Nissan promuove l'energia circolare, batteria che scambia energia

Roma, 12 nov. (askanews) - Nissan promuove l'economia circolare: veicoli non solo a zero emissioni, ma con batteria su quattro ruote in grado di scambiare energia con la rete, grazie alla tecnologia Vehicle-to-Grid. Il contributo di Nissan è confluito nel Libro sull'Economia Circolare (edito da Start Magazine), presentato a Roma; individua i progetti sviluppati per ridurre l'impatto ambientale e ...