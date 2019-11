Manovra: Gualtieri a Salvini, 'preso in giro famiglie? stanziati 3 mld fino a 2022'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Salvini dice che prendo in giro le famiglie? Parlano i fatti: nella legge di bilancio abbiamo stanziato 630 milioni per il 2020, 3 miliardi fino al 2022. Articolo 41 del ddl Bilancio per fondo assegno universale e servizi alla famiglia, da subito assegno di natalità, gratuità asili nido per maggioranza delle famiglie, congedo di paternità allungato". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri replicando alle affermazioni del leader della Lega, Matto Salvini.