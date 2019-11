Governo: Veltroni, 'Pd-M5S? Se alleanza fatta solo per non votare, non basta'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "La sfida di questo governo è questa: cosa vogliono fare i contraenti di questo patto di governo? Vogliono costruire un nuovo bipolarismo che però non può essere fondato sulla paura di qualcuno perché non si fanno i governo sulla paura di qualcuno ma per cambiare il proprio Paese e rendere migliore la vita di chi soffre". Lo dice Walter Veltroni a Di Martedì su La7.

"Se si vuole andare in questa direzione, Pd e M5s devono parlare un linguaggio di verità. Non dire 'in quella regione vado, in quella non vado'. Se il paese percepisce che è un'alleanza fatta per non fare le elezioni, non basta".