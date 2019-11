Ex Ilva: Migliore, 'su scudo troveremo accordo maggioranza'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Se per Arcelor Mittal è una scusa quella dello scudo penale? Secondo me sì, perché in realtà quello che stanno proponendo è la riduzione di cinquemila persone. Reintroducendo lo scudo penale gli togliamo tutti gli alibi”. Così Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e tra i firmatari dell'emendamento per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

"Gli emendamenti sono due, reintroducono per l'Ilva quanto previsto nell'accordo iniziale, il quale prevede che se uno ha attuato tutto il piano di bonifica ambientale non può esser perseguiti per reati ambientali. Quindi non è un'immunità”, ha aggiunto Migliore a Rai Radio1. Per far approvare il vostro emendamento accettereste anche i voti di Matteo Salvini? “Sono convinto che troveremo un accordo come maggioranza, questo è sicuro”