L.elettorale: domani vertice maggioranza, primo incontro per accorciare distanze/Adnkronos

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Prima riunione domani della maggioranza sulla legge elettorale. Con il ministro Federico D'Incà ci saranno i capigruppo di Camera e Senato e i capogruppo in commissione Affari costituzionali. Un primo giro di tavolo. Posizioni di partenza diversificate: M5S e Leu per un proporzionale corretto (da vedere come), il Pd per il momento ha solo escluso il proporzionale puro senza indicare un modello alternativo definito, mentre Italia Viva è "aperta a valutare tutte le ipotesi".

Il comune denominatore è l'impegno assunto, in sede di programma di governo, a una riforma che riequilibri gli effetti distorsivi, in senso ultramaggioritario, del taglio dei parlamentari. "Siamo alla prima riunione ma sarebbe importante se almeno delimitassimo le opzioni, chiarissimo il campo di gioco: maggioritario o proporzionale?", è l'auspicio del capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.

Una prima cornice, insomma, entro la quale incardinare il lavoro. Nel Pd il presidente dei senatori, Andrea Marcucci, è quello tra i dem che si è maggiormente segnalato per stringere, in tempi brevi, sulla riforma. E non perché tema il voto anticipato, spiega: "Al contrario, sono talmente convinto che si andrà avanti, che non temo neppure l'iter della legge elettorale". Ma una legge, sottolinea, va fatta.