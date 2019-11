Enel: Starace, 'target ebitda ordinario 2019 sale a 17,8 mld, utile netto ordinario a 4,8 mld'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "In prospettiva, la crescita operativa, il continuo lavoro sulle efficienze e la semplificazione della struttura societaria ci pongono nelle condizioni migliori per superare il target annuale di ebitda ordinario consolidato portandolo a circa 17,8 miliardi di euro e per raggiungere un utile netto ordinario consolidato di circa 4,8 miliardi di euro a fine 2019". Così l'ad di Enel, Francesco Starace dopo che il Cda ha approvato i risultati dei primi nove mesi dell'anno. Queste azioni, aggiunge Starace, "si pongono all’interno di un approccio strategico che vede la sostenibilità come fattore determinante per la creazione di valore per il Gruppo e i suoi stakeholder".