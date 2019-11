Enel: in primi 9 mesi utile netto ordinario a 3,295 mld (+14,1%)

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Enel ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto ordinario del gruppo pari a 3,295 miliardi di euro, in rialzo del 14,1% rispetto ai 2,888 mld nei primi nove mesi del 2018, al netto delle partite straordinarie dei periodi a confronto. I ricavi sono pari a 57,124 mld, con un incremento di 1,878 mld (+3,4%) rispetto all’analogo periodo del 2018. Lo rende noto l'Enel dopo che il Cda, presieduto da Patrizia Grieco, ha esaminato ed approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019.

I ricavi dei primi 9 mesi del 2019 includono, come partite straordinarie, la plusvalenza pari a 108 milioni di euro relativa alla cessione di Mercure Srl, società veicolo alla quale Enel Produzione aveva precedentemente conferito l’impianto a biomasse della Valle del Mercure e il corrispettivo, pari a 50 milioni di euro, previsto dall’accordo che e-distribuzione ha raggiunto con F2i e 2i Rete Gas per la liquidazione anticipata e forfettaria del secondo indennizzo connesso alla vendita, avvenuta nel 2009, della partecipazione di e-distribuzione in Enel Rete Gas. I ricavi dei primi nove mesi del 2018 includevano, come partita straordinaria, il corrispettivo pari a 128 milioni di euro previsto dal predetto accordo raggiunto da e-distribuzione con F2i e 2i Rete Gas.

L'ebitda ordinario ammonta a 13.268 milioni di euro, con un incremento di 1.262 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2018 (+10,5%). Il risultato operativo dei primi 9 mesi del 2019 ammonta a 4.199 milioni di euro, in diminuzione di 3.239 milioni di euro (-43,5%) rispetto all’analogo periodo del 2018. In calo è da attribuire all’adeguamento effettuato sul valore contabile di taluni impianti a carbone in Italia, Spagna, Cile e Russia, che rientra nell'ambito della strategia di decarbonizzazione di Enel.