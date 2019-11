Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Il Cda di Enel ha deliberato un acconto sul dividendo 2019 pari a 0,16 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2020, in crescita del 14,3% rispetto all’acconto distribuito a gennaio di quest’anno. Lo rende noto l'Enel in un comunicato.