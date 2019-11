Ex Ilva: Romano-Mininno (M5S), 'assenti a incontro con Conte, no pregiudiziali'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Con riguardo alle ricostruzioni giornalistiche dei media a margine dell'incontro di oggi tra il presidente del Consiglio e alcuni parlamentari pugliesi in ordine al caso dell'ex Ilva, teniamo a precisare che, non essendo stati presenti alla riunione, non siamo a conoscenza dei contenuti della stessa. Pertanto non possiamo esprimere alcuna pregiudiziale in ordine alle soluzioni prospettate in tale sede". Così in una nota i senatori pugliesi del M5s Iunio Valerio Romano e Cataldo Mininno.

"Auspichiamo che un dialogo maturo e responsabile - proseguono i due senatori grillini - porti alla soluzione di una vicenda che non riguarda solo Taranto e i tarantini, ma l'intera nazione e che non può essere banalizzata con titoli di giornale che non danno il senso della realtà".