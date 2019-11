Minori: via libera Camera a mozioni su affido, bocciati testi Lega e Fdi

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - La Camera ha approvato le mozioni "concernenti iniziative di competenza in materia di affidamento di minori, anche alla luce delle vicende che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali della Val d'Enza". Nello specifico l'aula "ha approvato la mozione Fiorini ed altri n. 1-00281, come riformulata, e la mozione Giannone ed altri n. 1-00283, come riformulata, ad eccezione del 9° capoverso del dispositivo, che ha respinto con distinta votazione ed ha approvato infine con distinte votazioni il dispositivo e la premessa della mozione Rizzo Nervo, Bologna, De Filippo, Rostan ed altri n. 1-00284, come riformulata". Sono state respinte invece le mozioni di Lega (Locatelli ed altri n. 1-00267) e quella di Fdi (Meloni ed altri n. 1-00220).