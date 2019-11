Mediobanca: Nagel, 'Del Vecchio? Parliamo con tutti gli azionisti'**

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "Noi parliamo con tutti gli azionisti e non diciamo con chi parliamo anche per accordi di riservatezza. Noi facciamo la nostra attività di investor relations come da programma e continuiamo a farlo". Così il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, a chi gli chiedeva se avesse incontrato o avesse intenzione di parlare con il nuovo socio del gruppo, Leonardo Del Vecchio, salito quasi al 10%. A chi gli chiedeva se questo comportasse una diminuzione della sua nuova entità di public company, Nagel ha precisato che "gran parte della quota venduta da Unicredit è andata a investitori istituzionali".