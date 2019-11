Mediobanca: Nagel, 'no tabù su vendita quota Generali, anche integrale'**

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "Non ci sono tabù sulla vendita della quota di Generali" posseduta da Mediobanca. Lo dice il ceo della banca, Alberto Nagel, in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva se la banca fosse pronta a vendere tutto il suo 12,9% della società assicurativa. "Vogliamo creare un gruppo più forte, che cresce", precisa, spiegando che questa vendita però avverrà solo in caso di una grande acquisizione. E la vendita della quota di Generali "deve essere fatta in modo neutro per Generali, in modo che non diventi una cosa negativa per il gruppo e per i suoi soci".