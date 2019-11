Nassirya: minuto silenzio aula Camera, Fico 'profonda riconoscenza a militari'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha tributato un minuto di silenzio in ricordo della strage di Nassirya, dopo l'intervento del presidente Roberto Fico sulla "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace", che ricorre oggi, "istituita nel 2009 per ricordare tutti i nostri concittadini che hanno sacrificato la loro vita per l'affermazione dei valori di libertà, di democrazia e di pace nelle zone del mondo martoriate dai conflitti".

"La scelta da parte del Parlamento della data di questa celebrazione non fu casuale ma fu fatta coincidere -ha detto Fico- con quella della strage di Nassiriya, di cui oggi ricorre il sedicesimo anniversario. In quel terribile attentato terroristico morirono diciannove nostri connazionali, di cui diciassette militari e due civili. Fu un evento che scosse profondamente il Paese: al sentimento di commozione e alla solidarietà per il dolore dei familiari delle vittime, si unì lo smarrimento per la violenza e la scelleratezza di un’aggressione che colpiva militari impegnati in una difficile missione in Iraq".

"Il nostro Paese condivide con le istituzioni internazionali la cruciale posta in gioco della lotta al terrorismo, della formazione per la sicurezza e del mantenimento della pace attraverso missioni volte alla stabilizzazione di molte zone a rischio del pianeta. Ed in una di queste erano impegnati i cinque militari italiani che lo scorso 10 novembre sono rimasti feriti in Iraq, con lesioni anche gravissime, a causa di un ordigno esploso al loro passaggio".