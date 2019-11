Messico: Pellecchia (Filt), 'vicinanza ai marittimi vittime pirati'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra vicinanza ai marittimi coinvolti e ai loro cari e facciamo auguri di pronta guarigione ai feriti". Così in una nota Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl, in merito all’assalto della nave Remas, nel Golfo del Messico, da parte di un commando di pirati. "Confidiamo nel lavoro della Farnesina a tutela di questi lavoratori - prosegue Pellecchia - Non ci aspettavamo in quel territorio un’azione del genere, tuttavia è evidente che si ripropone il tema della sicurezza dei marittimi. Si tratta di lavoratori fortemente esposti da un lato al fenomeno della pirateria, a quanto pare non solo nelle aree di rischio più note, e dall’altro agli incidenti sul lavoro".

Già ora, rileva, "anche grazie al nostro lavoro, sono previste tutele per casi del genere che vogliamo estendere a un numero di navi sempre maggiore. Ma occorre, e lo richiederemo, fare ancora di più. Nell’ambito della discussione sul rinnovo contrattuale, proporremo alle controparti il tema della sicurezza per rafforzare gli strumenti di prevenzione, prevedendo interventi a sostegno non solo materiale ma anche psicologico".

Nel caso della pirateria, sottolinea, "vogliamo che si parta da un monitoraggio continuo delle zone di navigazione esposte a questi rischi. Tuttavia la nostra azione non basta: auspichiamo che anche il Governo faccia la sua indispensabile parte".