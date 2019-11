Regioni: a Venezia l'assemblea del Gect 'Euregio senza Confini', entra l'Istria (2)

(Adnkronos) - Kaiser e Caner, in una conferenza stampa che ha preceduto i lavori, hanno sottolineato come finalmente si concretizzi l’auspicio più volte espresso da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, di allargare la partecipazione all’organismo di cooperazione anche alla Regione Istriana, ammessa in questi anni come semplice osservatore, oggi anche pienamente attivo: “Questo ampliamento – è stato evidenziato – potrà farci acquisire maggior peso e forza presso la Comunità Europea nel proporre i nostri progetti e nell’ottenere finanziamenti per realizzarli”.

Il presidente Kaiser ha poi elencato gli altri punti principali affrontati oggi: l’istituzione di un premio per la sostenibilità ambientale, che nell’ambito del Gect interesserà in particolare le aree toccate dal riconoscimento Unesco e le pratiche di sviluppo sostenibile più innovative; il miglioramento della connettività logistica tra l’interporto di Fürnitz e i porti di Trieste e, in prospettiva, di Venezia, mediante l’estensione dei cosiddetti “corridoi doganali”; l’ulteriore consolidamento della cooperazione transfrontaliera tra tutti i soggetti aderenti, superando barriere e ostacoli oggi presenti, al fine di creare le migliori condizioni per far fronte comune a situazioni causate, ad esempio, da eventi calamitosi ed emergenze di carattere sanitario; nuove collaborazioni con le Università presenti nell’area del Gect, coinvolgendole anche nelle attività progettuali.

“Euregio Senza Confini si sta rivelando uno strumento importante per massimizzare i benefici della cooperazione transfrontaliera tra le nostre realtà – ha concluso Caner – e i 12 milioni di fondi UE per la realizzazione di 8 progetti, testimoniano come questa unità produca vantaggi rilevanti per i nostri territori in ambito comunitario”.