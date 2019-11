Regioni: a Venezia l'assemblea del Gect 'Euregio senza Confini', entra l'Istria

Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - Venezia ha ospitato oggi la 15.a Assemblea del Gect “Euregio Senza Confini”, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale costituito nel 2012 dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Land austriaco della Carinzia per favorire e promuovere la collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell’ambito dell’Unione Europea, attuando progetti comuni per lo sviluppo dei rispettivi territori e per le popolazioni di confine coinvolte.

Un ordine del giorno particolarmente nutrito quello discusso nella sala polifunzionale del palazzo regionale “Grandi Stazioni” dal presidente del Gect e governatore della Carinzia, Peter Kaiser, dall’assessore alla programmazione Fondi Ue, al turismo e al commercio estero della Regione del Veneto, Federico Caner (delegato dal presidente Luca Zaia) e dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

La principale novità riguarda la modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento del Gruppo, che consentirà alla Regione Istriana di far parte del Gect come partner associato, rendendo così possibile la sua partecipazione fattiva alla realizzazione dei progetti di “Euregio senza confini”.