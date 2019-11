Food: Burger King lancia panino con burger vegetale (2)

(Adnkronos) - "Siamo certi che il Rebel Whopper - commenta David Shear, il presidente di Burger King Emea - sia il panino che tutti stavano aspettando, l’unico in grado di combinare un burger di origine vegetale al gusto iconico del classico Whopper. Non voglio però esprimere opinion personali, preferisco che sia il Rebel Whopper a parlare per noi e vedere se i nostri clienti riusciranno a sentire la differenza".

Jaap Korteweg, fondatore di The Vegetarian Butcher e allevatore di nona generazione, ricorda che "quando ho iniziato The Vegetarian Butcher nove anni fa, il mio obiettivo era quello di diventare il più grande macellaio del mondo. Creare prodotti per gli amanti della carne, con l’ambizione di offrire lo stesso gusto e far vivere la stessa esperienza, ma a base vegetale. Lavorare con Burger King su Rebel Whopper è stato fantastico e non vediamo l'ora che tutti i clienti di Burger King possano assaggiarlo".

Il nuovo Rebel Whopper si aggiunge quindi alle proposte vegetali offerte da Burger King affiancando i prodotti iconici come il classico Whopper, ponendosi come valida e accessibile alternativa a chi non vuole rinunciare al gusto della griglia ma desidera provare qualcosa di nuovo e insolito.