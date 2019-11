Iv: Renzi, 'il 15 a Torino 'Shock!', proposte per rilancio economia'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "C’è un dato di fatto oggettivo. La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio – su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax – ma la situazione di incertezza sugli investimenti. Per questo do a tutti appuntamento a Torino, venerdì 15 novembre, alle ore 15.30 al Teatro dei ragazzi. Ci sarà anche la diretta Facebook". Lo scrive Matteo Renzi nella enews pubblicando il manifesto dell'iniziativa: 'Shock! Le proposte di Italia Viva per rilanciare l'economia".

Renzi segnale anche due appuntamenti regionali. "E poi due lanci regionali (Sicilia e Toscana) che si preannunciano molto partecipati e dove sarò presente anche io insieme a Teresa Bellanova e Ettore Rosato. Sabato 16 novembre, alle 16.00 a Catania (presso Le Ciminiere, Viale Africa 12). Domenica 17 novembre, alle 16.00 a Pistoia (presso il Pistoia Nursery Campus, Via Bonellina 116)".

"Siamo solo all’inizio, il meglio deve ancora venire. Non posso assicurarvi che sarà una sfida facile, ma posso garantirvi che sarà una sfida bellissima", conclude.