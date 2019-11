Maltempo: a Venezia invaso dall'acqua alta atrio Basilica di San Marco (2)

(Adnkronos) - "Era stato preannunciato da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche e dal suo concessionario il Consorzio Venezia Nuova, un progetto per proteggere e impermeabilizzare tutta piazza San Marco, di cui oggi però non si sa più nulla - sottolinea Campostrini - la basilica di San Marco deve essere protetta dall'acqua alta il più presto possibile, il tempo non è una variabile indipendente, una protezione tra 10 anni non è la stessa cosa che averla domani, e l'invecchiamento della basilica ad ogni acqua alta aumenta".

"La città di Venezia ed i veneziani e la basilica di San Marco attendono che la promessa di salvarla dall'acqua venga mantenuta, certo come Procuratoria continueremo a lavorare per aumentare la resilienza della basilica acqua alta", conclude Campostrini.