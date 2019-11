Iraq: La Russa, 'le parole di padre Zanotelli sono bestemmie'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Preti così possono far perdere la fede. Il Papa, o chi per lui, dovrebbe esaminare le parole" pronunciate da padre Alex Zanotelli sulla presenza militare italiana in Iraq e sull'attentato di Nassirya, "che per un cattolico possono essere vere e proprie bestemmie". Lo dice all'Adnkronos Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, ex ministro della Difesa e vicepresidente del Senato.