Norwegian: al via in 2020 due nuove rotte da Roma per Chicago e Denver (2)

(Adnkronos) - "Accogliamo con grande soddisfazione questo progresso di Norwegian - aggiunge Federico Scriboni Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma -. Lo sviluppo annunciato consentirà di aggiungere Denver all’ampio network di destinazioni Intercontinentali servite direttamente da Roma. Inoltre, favorirà l’ampliamento e la differenziazione dell’offerta verso il Nord America che, nei primi 10 mesi dell’anno ha già superato la soglia record di 3 milioni di passeggeri traportati, segnando una crescita del 8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e confermandosi quindi come primo mercato di Lungo Raggio da Roma".

Le due nuove rotte, che insieme prevedono più di 100.000 biglietti in vendita, permetteranno ai passeggeri in partenza da Roma di raggiungere velocemente il Colorado e l’Illinois, senza fare scalo in altri hub. Inoltre, durante la summer 2020 verranno potenziati ulteriormente i collegamenti verso gli Usa con un’offerta complessiva di 460.000 biglietti, il 36% in più rispetto alla summer 2019.