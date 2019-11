Open Fiber: a Empoli presto banda ultra larga, investimento di 6 mln

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Open Fiber ha firmato con il Comune di Empoli un accordo per realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità Ftth (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di abitazioni e uffici). Il progetto è stato presentato questa mattina nella Sala 'Carmignani' del Palazzo Comunale dall’Assessore alla Smart City Antonio Ponzo Pellegrini e dall’ingegner Roberta Scardigli, dirigente settore Lavori Pubblici del Comune, insieme ai rappresentanti dell’azienda Marco Gasparini, Regional Manager Toscana, e Nicole Greco degli Affari Istituzionali territoriali. L’investimento nel comune toscano, interamente a carico di Open Fiber, ammonta a circa 6 milioni di euro per connettere oltre 19 mila mila unità immobiliari e rientra in un piano che vede coinvolte 271 città in tutta la penisola con investimento diretto e oltre 7000 comuni di piccole e medie dimensioni come concessionario Infratel.

La rete a prova di futuro di Open Fiber, attraverso 155 chilometri di fibra, consentirà ai cittadini di Empoli di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, assicurando così il massimo delle performance.

"Oggi aggiungiamo un nuovo, fondamentale tassello per Empoli Smart City, dando la possibilità a zone non servite dalla banda larga di allinearsi a performance elevate", commenta l’Assessore Ponzo. "Per noi - rileva -, questo significa cittadini più connessi, più informati, più liberi di utilizzare servizi tecnologici. Ma anche imprese più competitive, e in generale un rapporto migliore tra Pubblica Amministrazione e utenti, visto che offriamo una piattaforma molto ampia di servizi online. E credo che anche questo sia un passo significativo per un dialogo efficace tra Pubblica amministrazione e cittadini".