Ue: Mattarella, 'Europa protagonista per affrontare sfide mondiali'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Portogallo e Italia condividono ogni aspetto dei problemi che l’Unione presenta in questo momento; hanno visione comune su ogni aspetto della vita dell’Unione e sono convinti che l’Unione sia l’unica prospettiva storicamente importante da coltivare da parte dei Paesi del continente. Vi è un’evidenza che mostra come nessuna delle sfide importanti di questo momento può essere affrontata, per ciascun Paese, da solo, e che la presenza dell’Unione europea consente agli europei di poter affrontare queste sfide con efficacia. E consente anche di poter esprimere, nella comunità internazionale, il ruolo dell’Europa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con il Presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa.

"Il mondo -ha ribadito il Capo dello Stato- è sempre più contrassegnato da grandi soggetti, e l’Unione europea soltanto può svolgere un ruolo protagonista nell’ambito della comunità internazionale per riversare, in questa la civiltà, la cultura e la sensibilità degli europei".